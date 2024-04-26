В Тверской области сотрудники полиции и общественники призвали жителей не поддаваться на уловки мошенников

Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России «Калининский» майор полиции Ольга Ивлева совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Еленой Тарадиной провели беседу по профилактике мошенничества с преподавательским составом школ Калининского муниципального округа.
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