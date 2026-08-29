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Названы категории россиян, которые в 2026 году имеют право на две пенсии

Названы категории россиян, которые в 2026 году имеют право на две пенсии

В российском пенсионном законодательстве нет понятия «двойная пенсия» как отдельного вида выплаты, но отдельные категории граждан вправе получать одновременно два пенсионных обеспечения.

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