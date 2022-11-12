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Домантас Сабонис – о 32 очках Фокса: «Он уже давно изумительно играет в клатче»

Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис отдал должное одноклубнику Де’Аарону Фоксу после победы над «Лейкерс» (120:114).

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