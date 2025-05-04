«Я сдержу свое слово. Я сказал президенту Путину, что приеду, и я поеду»

Вучич подтвердил свой визит в Москву на 9 МаяПрезидент Сербии заявил о твёрдом намерении посетить празднование Дня Победы в Москве, несмотря на угрозы и предупреждения о возможных последствиях для евроинтеграционных перспектив страны.