Мы встретились в парке: романтический рассказ

Осень в этом году была мягкой, и именно в один из таких золотистых дней я оказался в старом парке, где судьба подарила мне самый неожиданный романтический рассказ, начавшийся с девушки, рисующей осень в потертом блокноте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым