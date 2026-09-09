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МОСИНФОРМ

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Синоптик Тишковец: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с конца весны

Синоптик Тишковец: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с конца весны

Самую холодную ночь с конца весны зафиксировали в Москве 9 сентября. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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