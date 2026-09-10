"Боевой путь": в Прикамье медведь, живущий на заводе, чуть не растерзал женщину

В Прикамье медведь, который живет на машзаводе, чуть не растерзал женщину. Об этом сообщилгазета «Боевой путь».
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