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В РЭО сообщили о выпуске облигаций на 100 млрд рублей

В РЭО сообщили о выпуске облигаций на 100 млрд рублей

Программа уже одобрена наблюдательным советом РЭО, пишет karelinform.ru. Как пояснила вице-премьер России Виктория Абрамченко, она предполагает финансирование проектов по возведению объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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