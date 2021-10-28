В РЭО сообщили о выпуске облигаций на 100 млрд рублей

Программа уже одобрена наблюдательным советом РЭО, пишет karelinform.ru. Как пояснила вице-премьер России Виктория Абрамченко, она предполагает финансирование проектов по возведению объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Программа уже одобрена наблюдательным советом РЭО, пишет karelinform.ru. Как пояснила вице-премьер России Виктория Абрамченко, она предполагает финансирование проектов по возведению объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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