Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся направить войска на Украину, чтобы в любой момент иметь возможность спровоцировать новый виток конфликта.
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