Назван топ наиболее бюджетных авто с пробегом

Традиционно представителями бюджетного класса на вторичном рынке считались авто со средней стоимостью в 500 тысяч рублей, однако в современных реалиях ценовой порог увеличился до миллиона рублей, сказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник.