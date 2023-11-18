Назван топ наиболее бюджетных авто с пробегом

Традиционно представителями бюджетного класса на вторичном рынке считались авто со средней стоимостью в 500 тысяч рублей, однако в современных реалиях ценовой порог увеличился до миллиона рублей, сказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник.
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