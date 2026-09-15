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FiNE NEWS

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106-летний китаец Ван Дингао рассказал о своем режиме жизни и факторах долголетия

Китаец Ван Дингао, которому 106 лет, ведет необычный образ жизни, который он называет «обратным графиком».

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