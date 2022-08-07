Младший брат Камару Усмана победил в сезоне The Ultimate Fighter, нокаутировав соперника

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 59. В мейн-карде состоялся финальный поединок 30-го сезона The Ultimate Fighter в тяжелом весе между Мохаммедом Усманом, младшим братом Камару Усмана, и Заком Паугой.
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