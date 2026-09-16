В Москве стартовали съемки шпионского детектива «Охота на призрака». За производство сериала отвечает кинокомпания «ФОРА-СИНЕМА» при поддержке «НМГ Студии».
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