На ПМЮФ в Петербурге соберутся эксперты из более чем 80 стран

Деловая программа форума включит свыше 120 мероприятий В Северной столице с 19 по 21 мая пройдет XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ), который в 2025 году проводится под девизом: «Право: уроки прошлого для мира будущего».
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