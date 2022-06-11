Дирк Новицки пошутил по поводу своего уровня игры в защите

Легендарный игрок «Мэверикс» Дирк Новицки пошутил в твиттере по поводу своего уровня игры в защите. Новицки откликнулся на пост в аккаунте ФИБА, в котором предложено назвать игрока с максимальным уровнем в атаке и лишь двумя пунктами из десяти возможных в защите.