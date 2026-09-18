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К 2050 году ИИ-отходы заполнят 23 миллиона контейнеров — в шесть оборотов вокруг Земли

К 2050 году ИИ-отходы заполнят 23 миллиона контейнеров — в шесть оборотов вокруг Земли

Новый доклад Basel Action Network впервые оценил весь объём электронного мусора от инфраструктуры искусственного интеллекта К 2050 году инфраструктура для искусственного интеллекта оставит после себя от 395 до 617 миллионов тонн электронных отходов — столько мусора поместится в 23 миллиона контейнеров, которыми можно обернуть Землю 6 раз.

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