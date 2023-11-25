В США навали победу партии Вилдерса в Нидерландах худшим кошмаром ЕС

Global Look Press/ddp/Keystone Press Agency Победа партии голландского ультраправого популиста Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах доставит Украине и Евросоюзу немало хлопот, сообщили в издании Politico.
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