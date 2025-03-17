Украинские войска за сутки десятки раз обстреляли ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили 87 боеприпасов За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 27 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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