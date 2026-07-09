ФСБ задержала в Краснодаре россиянина, готовившего нападение на сотрудника МО РФ В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали гражданина России, .
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ФСБ задержала в Краснодаре россиянина, готовившего нападение на сотрудника МО РФ В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали гражданина России, .
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