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За год стоимость частных домов выросла на 13,2%

За год стоимость частных домов выросла на 13,2%

Средняя полная цена частных домов в регионах со столицами-миллионниками за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн рублей, рассказали «Известиям» аналитики «Яндекс Недвижимости», которые провели исследование рынка.

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