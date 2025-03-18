За год стоимость частных домов выросла на 13,2%

Средняя полная цена частных домов в регионах со столицами-миллионниками за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн рублей, рассказали «Известиям» аналитики «Яндекс Недвижимости», которые провели исследование рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии