Из России хочет уехать легионер «Зенита», «Спартак» все еще борется за звезду Турции. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в РоссииФорвард «Зенита» признался, что хочет в Европуfc-zenit.ruФранцузский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, что хочет перебраться в европейский чемпионат в это трансферное окно.
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