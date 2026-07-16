Правоохранители предупредили, какие пароли считаются ненадежными

Правоохранительные органы в киберсфере выявили наиболее часто используемые злоумышленниками пароли. В список наиболее слабых комбинаций вошли короткие наборы символов, повторяющиеся ряды, последовательности клавиш, а также любой вариант, включающий личную информацию пользователя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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