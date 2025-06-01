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Царьград

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Звезды НХЛ и КХЛ встретятся на благотворительном хоккейном матче в июле 2025

Звезды НХЛ и КХЛ встретятся на благотворительном хоккейном матче в июле 2025

В июле 2025 года состоится благотворительный "Матч года", где русские звезды из НХЛ и КХЛ вновь встретятся на льду.

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