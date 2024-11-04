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Дикий Юг - Природа Юга России

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Повышать рождаемость в России планируют с помощью лотереи

Повышать рождаемость в России планируют с помощью лотереи

 Фото: © freepik Важные новости России за неделю сообщают о том, что демографическая ситуация в стране требует принятия незамедлительных мер, и одним из предложенных решений является стимулирование рождаемости через государственную лотерею.

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