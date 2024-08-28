Московский ГЭС-2 превратит Салехард в арт-площадку осенью

Московский дом культуры ГЭС-2 организует сразу три творческих проекта в Салехарде. Наладить сотрудничество со столицей в 2023 году поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, побывав в ее культурном центре.
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