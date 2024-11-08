БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльшад Гасанов
    Говорят Гитлер перед смертью завещал похоронить его лицом вниз. Помошник спросил его, зачем так? Он ответил: когда ми...Зачем Израилю пон...
  • semen
    Плохо, видимо, нынешный фюрер и все его подельники учились в школе. Иначе знали бы чем кончается "тотальная" мобилиза...На бойню пойдут в...
  • ВАРЯГ РУС
    "СМЕРШу" копать не перекопать. Сколько таких лен поповых сидят под листиком и вредят нашей государственности."Крот" СБУ из Цен...

"Крот" СБУ из Центробанка: Агентесса украинской "Службы безпеки" 12 лет сливала секреты и финансировала убийц русских

"Крот" СБУ из Центробанка: Агентесса украинской "Службы безпеки" 12 лет сливала секреты и финансировала убийц русских

В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор 36-летней Елене Поповой — теперь уже бывшей сотруднице ЦБ России — главного кредитно-финансового регулятора страны, которая долгие годы, будучи завербованной сначала Службой безопасности Украины, а потом и западными спецслужбами, сливала ценную информацию "за бугор" и спонсировала ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Эх 90х еще долго будет с нами!) Морок  закончился еще не совсем! Инерция велика ибо  во внутренней политике почти ничего не меняется! Помните про застой!?) Палка о двух концах!
Ответить
13 час.
А
Александр
А не пора ли весь ЦБ проверить, гложат смутные сомнения
Ответить
12 час.
ВАРЯГ РУС
&quot;СМЕРШу&quot; копать не перекопать. Сколько таких лен поповых сидят под листиком и вредят нашей государственности.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх