🦓 С 2014 года в Крым привезли более 200 животных из исторических регионов России Зебру по кличке Крым привезли из Мариуполя в ялтинский зоопарк совсем недавно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🦓 С 2014 года в Крым привезли более 200 животных из исторических регионов России Зебру по кличке Крым привезли из Мариуполя в ялтинский зоопарк совсем недавно.