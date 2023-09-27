Российский подросток погиб на крыше электрички от удара током

В Подмосковье трагически погиб 13-летний мальчик. Подросток умер от удара током на железной дороге. Тело мальчика обнаружили в минувший вторник, 26 сентября, на крыше электрички Купавна — Москва, стоявшей на путях платформы Никольская, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии