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ИИ может захватить бытовую технику. Anthropic предупредила об угрозе, которую будет трудно остановить — что известно?

ИИ может захватить бытовую технику. Anthropic предупредила об угрозе, которую будет трудно остановить? Разработчик нейросети Claude, компания Anthropic, предупредил о потенциальной угрозе появления так называемых «ИИ-червей» – программ, способных самостоятельно находить уязвимые устройства, ….

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