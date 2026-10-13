ИИ может захватить бытовую технику. Anthropic предупредила об угрозе, которую будет трудно остановить — что известно?

ИИ может захватить бытовую технику. Anthropic предупредила об угрозе, которую будет трудно остановить? Разработчик нейросети Claude, компания Anthropic, предупредил о потенциальной угрозе появления так называемых «ИИ-червей» – программ, способных самостоятельно находить уязвимые устройства, ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым