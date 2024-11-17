Вот уже двадцать лет я замужем, и все эти годы удивляюсь, какая у моего Тимура интуиция. Еще ни разу ни в одном своем прогнозе или предчувствии он не ошибся.
Приехали проведать дачу и обнаружили интересный объект на своем участке
Комментарии
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А
Александр24
Бред какой-то! Нагло зажали бабкину бочку, натуральное ворьё! Ошиблись доставщики и чего? Чего тут надо доказывать-то? Идиотизм.
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15 час.
Иван Ураганов
Если соседка культурно объяснила,что купила бочку и доставка ошиблась,то чего кочевряжиться,отдали бы бочку и все,а теперь врага нажили.
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14 час.
Майя Majesty
Вот дурные на всю. голову)) С другой стороны не так всё и плохо ...просто бочку делят))
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7 час.
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