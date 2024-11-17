ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Обыкновенная тварь безрогая!!!Соседка устроила ...
  • Иван Ураганов
    Алкоголь,ещё вреднее табака,давайте запретим и его.Вот счастья то будет,здоровья прибавится,мужья будут приносить всю...Законопроект о по...
  • Элина Морозова
    Еще один псевдо набожный.ЖЕНСКОЙ ВЕРНОСТИ ...

Приехали проведать дачу и обнаружили интересный объект на своем участке

Приехали проведать дачу и обнаружили интересный объект на своем участке

Вот уже двадцать лет я замужем, и все эти годы удивляюсь, какая у моего Тимура интуиция. Еще ни разу ни в одном своем прогнозе или предчувствии он не ошибся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Бред какой-то! Нагло зажали бабкину бочку, натуральное ворьё!  Ошиблись доставщики и чего? Чего тут надо доказывать-то? Идиотизм.
Ответить
15 час.
Иван Ураганов
Если соседка культурно объяснила,что купила бочку и доставка ошиблась,то чего кочевряжиться,отдали бы бочку и все,а теперь врага нажили.
Ответить
14 час.
Майя Majesty
Вот дурные на всю. голову)) С другой стороны не так всё и плохо ...просто бочку делят))
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх