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Перерывы в водоснабжении объявлены на 22 декабря

Потребители на ул. Каля Ешилор, 61/2 и PTC 5051 в столице останутся в четверг, 22 декабря, без воды. Поставщик призывает потребителей, проживающих по указанным адресам, запастись на это время минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд.

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