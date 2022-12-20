Перерывы в водоснабжении объявлены на 22 декабря

Потребители на ул. Каля Ешилор, 61/2 и PTC 5051 в столице останутся в четверг, 22 декабря, без воды. Поставщик призывает потребителей, проживающих по указанным адресам, запастись на это время минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд.