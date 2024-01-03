Статические смесители (статические миксеры) — что такое и как они работают

В статье мастер сантехник расскажет о принципе работы статических смесителей жидкостей. Назначение Статические смесители (статические миксеры) предназначены для интенсивного перемешивания сред - смесей газ-жидкость с целью увеличения эффективности массопереноса компонентов газовой фазы в жидкую, а также для улучшения перемешивания жидких реагентов с потоком обрабатываемой воды.