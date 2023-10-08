Samsung не остановить: вышла уже шестая бета-версия One UI 6 для смартфонов линейки Galaxy S23

Samsung усиленно работает над прошивкой One UI 6 для своих нынешних флагманов линейки Galaxy S23. Новые сборки выходят едва ли не каждую неделю, вот и сейчас в Индии вышла такая – это уже шестой вариант бета-версии One UI 6 на базе Android 14.
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