Samsung не остановить: вышла уже шестая бета-версия One UI 6 для смартфонов линейки Galaxy S23

Samsung усиленно работает над прошивкой One UI 6 для своих нынешних флагманов линейки Galaxy S23. Новые сборки выходят едва ли не каждую неделю, вот и сейчас в Индии вышла такая – это уже шестой вариант бета-версии One UI 6 на базе Android 14.