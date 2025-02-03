Виткофф — секретное оружие Трампа или случайный блеф?

Опубликовавший пост о назначении Виткоффа спецпредставителем по РФ и Украине журналист Белого дома удалил его, пояснив, что «перепутал сообщения» Тем не менее, информация о Виткоффе вполне заслуживает того, чтобы быть опубликованной здесь.