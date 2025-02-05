В России 5 февраля вступает в силу миграционный режим высылки иностранцев

В России с 5 февраля начал действовать новый режим высылки для нелегальных мигрантов. Иностранцы, пребывающие в стране незаконно, будут включены в специальный реестр до их депортации, самостоятельного выезда или урегулирования их статуса.
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