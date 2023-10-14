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МИД: РФ учитывает ядерный арсенал Запада, который могут обратить против Москвы

МИД: РФ учитывает ядерный арсенал Запада, который могут обратить против Москвы

Замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, что Москва вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Парижа и Лондона, который они могут обернуть против России на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, передает РИА Новости.

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