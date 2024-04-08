Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья северных Курил

В Тихом океане к востоку от Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 4,5. Жители города могли ощутить подземные толчки, сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии