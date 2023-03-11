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Роднина о проекте Global Skating Academy: «Большой вопрос – кто из иностранцев захочет приехать? Не исключено, что на родине их перестанут финанисровать»

Ирина Роднина высказалась о проекте Global Skating Academy. О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта.

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