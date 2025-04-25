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Иркутск Сегодня

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Дорогу к госпиталю ветеранов обновили в Иркутске

В Иркутске провели ремонт дороги, которая ведет к госпиталю ветеранов в микрорайоне Юбилейном. Этот участок отремонтировали в апреле большими картами, общая площадь обновленного участка составила 600 квадратных метров.

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