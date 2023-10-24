Дипломат Белоусов заявил о постоянных кибератаках на Россию с Украины

Известия/Дмитрий Коротаев Россия постоянно подвергается компьютерным атакам с территории Украины, заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
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