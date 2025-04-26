Сегодня во всем мире отмечается скорбная дата – 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС.
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Сегодня во всем мире отмечается скорбная дата – 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС.