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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сегодня во всем мире отмечается скорбная дата – 26 апреля 1986 года произошла

Сегодня во всем мире отмечается скорбная дата – 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС.

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