Джарретт Аллен решил не делать операцию на пальце и может вернуться до плей-офф

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен принял решение не делать операцию на сломанном среднем пальце левой руки.

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