Новые предложения Трампа

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Судя по тому, как развивались события в Сирии, заранее были осведомлены и, частично, принимали участие в "Десятидневном наступлении" (войной или даже военной операцией это назвать сложно, мероприятие сравнимо разве что с возвращением Наполеона с острова Эльба в Париж) США и Турция.