Медвежий угол

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"Освятили памятник - Сталину", - в Епархии начата служебная проверка

"Освятили памятник - Сталину", - в Епархии начата служебная проверка

Короткий очерк из разряда и смех и грех - Великолукская епархия заявила о проведении служебной проверки действий своих священнослужителей.

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Комментарии
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Николай Берлизов
А у меня вопрос к автору: чем ему не нравится открытие памятников И.В. Сталину в XXI веке? Дедушка Гитлеру служил?
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4 час.
N
Nata
Сталин многое сделал для нашего государства, за послевоенные годы поднял уровень жизни обескровленного войной народа, отстроил страну. Он достоин иметь такую память больше чем те кто это государство развалил, кто наш народ поставил на грань вымирания.
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4 час.
Александр Павлов
И что &quot;такого&quot;? Иуду Ельцина продажная епархия даже канонизировать собиралась.
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1 час.

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