Короткий очерк из разряда и смех и грех - Великолукская епархия заявила о проведении служебной проверки действий своих священнослужителей.
"Освятили памятник - Сталину", - в Епархии начата служебная проверка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Берлизов
А у меня вопрос к автору: чем ему не нравится открытие памятников И.В. Сталину в XXI веке? Дедушка Гитлеру служил?
Ответить
4 час.
N
Nata
Сталин многое сделал для нашего государства, за послевоенные годы поднял уровень жизни обескровленного войной народа, отстроил страну. Он достоин иметь такую память больше чем те кто это государство развалил, кто наш народ поставил на грань вымирания.
Ответить
4 час.
Александр Павлов
И что "такого"? Иуду Ельцина продажная епархия даже канонизировать собиралась.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии