"Освятили памятник - Сталину", - в Епархии начата служебная проверка

А у меня вопрос к автору: чем ему не нравится открытие памятников И.В. Сталину в XXI веке? Дедушка Гитлеру служил?

N

Nata

Сталин многое сделал для нашего государства, за послевоенные годы поднял уровень жизни обескровленного войной народа, отстроил страну. Он достоин иметь такую память больше чем те кто это государство развалил, кто наш народ поставил на грань вымирания.