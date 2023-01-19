Военное обозрение

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Сотрудник СБУ в интервью прессе США рассказал о том, что украинские спецслужбы ликвидировали одного из членов переговорной группы Украины

Сотрудник СБУ в интервью прессе США рассказал о том, что украинские спецслужбы ликвидировали одного из членов переговорной группы Украины

В издании The Wall Street Journal опубликована статья, в которой обсуждается судьба Дениса Киреева, являвшегося членом украинской делегации на первых после начала российской специальной военной операции переговорах.

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