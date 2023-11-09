Тренер «Зенита» Оливейра считает себя русским на 90%: «Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне»

— Зимой исполнится 15 лет с того момента, как вы переехали в Россию. Когда вы переходили в «Амкар», могли представить, что останетесь в России надолго? — Конечно, нет! Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром».