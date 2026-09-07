Мэр Москвы отметил мужество и профессионализм нефтяников и газовиков

Поздравление с профессиональным праздником работникам нефтяной и газовой промышленности направил Сергей Собянин, отметив важность отрасли для Москвы.
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