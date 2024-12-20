Друзья, объём работы команды растёт. А сейчас, перед Новым годом, особенно. До отчетов и новостей руки порой не доходят.
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Друзья, объём работы команды растёт. А сейчас, перед Новым годом, особенно. До отчетов и новостей руки порой не доходят.