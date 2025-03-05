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США развернули самолёты с оружием в воздухе

США развернули самолёты с оружием в воздухе

На Украине не работают системы HIMARS и то же ждёт Patriot.США активно перебрасывали военное оборудование в Европу, когда в 18:00 в понедельник поступил приказ о заморозке поставок военной помощи Украине и самолёты развернулись прямо в воздухе, пишет Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Поживём, увидим...
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14 час.
серый777 котов
Ему бы сейчас думать как штаты из ямы и помойки вытащить и от нищебродства. какая уж там война  с русскими!
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13 час.
Евгений Зубов
Развернули и направили в Польшу,где с бОльшей интенсивностью набивают склады!!!
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6 час.
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