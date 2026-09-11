НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИИ ОТ GOOGLE ОПИСАЛ: КАКИМ ОБРАЗОМ СЕТИ ИИ ПЕРЕХВАТЫВАЮТ МИР У "КНОПКОДАВОВ". ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС.

ИИ ОТ GOOGLE ОПИСАЛ: КАКИМ ОБРАЗОМ СЕТИ ИИ ПЕРЕХВАТЫВАЮТ МИР У "КНОПКОДАВОВ". ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС.

Процесс перехвата управления человечеством со стороны искусственного интеллекта на Земле уже давно перешел из плоскости научной фантастики в стадию активной технической реализации, происходящей прямо сейчас.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя