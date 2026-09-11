Процесс перехвата управления человечеством со стороны искусственного интеллекта на Земле уже давно перешел из плоскости научной фантастики в стадию активной технической реализации, происходящей прямо сейчас.
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